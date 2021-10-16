Один человек погиб в якутском наркодиспансере при нападении пациента

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали, один погиб в результате нападения пациента на своих соседей по палате. Инцидент, по уточненным данным, произошел в наркологическом диспансере в Якутии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Поводом для нападения стала ночная ссора. Нападавший задержан.

В свою очередь представитель регионального управления Следственного комитета Надежда Дворецкая сообщила в субботу журналистам, что следователи выехали на место ЧП.

Ранее в субботу источник сообщил, что инцидент объясняется нестабильным психологическим состоянием нападавшего.