Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Один человек погиб в якутском наркодиспансере при нападении пациента

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали, один погиб в результате нападения пациента на своих соседей по палате. Инцидент, по уточненным данным, произошел в наркологическом диспансере в Якутии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Поводом для нападения стала ночная ссора. Нападавший задержан.

В свою очередь представитель регионального управления Следственного комитета Надежда Дворецкая сообщила в субботу журналистам, что следователи выехали на место ЧП.

Ранее в субботу источник сообщил, что инцидент объясняется нестабильным психологическим состоянием нападавшего.

Якутия

Новости по теме

Новости

В Екатеринбурге число погибших из-за отравления спиртом достигло 18

В Екатеринбурге число погибших из-за отравления спиртом достигло 18

Число пострадавших в аварии в Нижнем Новгороде превысило 20 человек

В Екатеринбурге 16 человек умерли из-за отравления спиртом

Количество пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде выросло до 18

Количество пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде выросло до 18

Два автобуса и грузовик столкнулись в Нижнем Новгороде

Пандемия коронавируса

В Петербурге увеличили число коек для больных COVID-19

В Петербурге увеличили число коек для больных COVID-19

Борис Джонсон почтил память убитого депутата в Эссексе

Борис Джонсон почтил память убитого депутата в Эссексе

"Ъ" сообщил о девяти явках Тесака с повинной незадолго до смерти

Пандемия коронавируса

В РФ обновлены антирекорды по числу новых случаев COVID и умерших пациентов

В РФ обновлены антирекорды по числу новых случаев COVID и умерших пациентов

Зачинщиков бунта во Владикавказе распределят по другим колониям

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });