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Суд вернул МВД дело солиста Мариинки, задержанного из-за сходства с преступником

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Петербурга зарегистрировал, изучил и вернул в полицию материалы дела о неповиновении сотрудникам правоохранительных органов в отношении оперного певца Виктора Коротича, которого перепутали с преступником, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Из представленного в суд протокола по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ следует, что 17 октября полицейские встретили Коротича у дома в Дровяном переулке решили, что он похож на разыскиваемого подозреваемого.

"Увидев сотрудников полиции, Коротич изменил маршрут следования и пытался избежать встречи. На неоднократные законные требования проследовать в ОВД, предъявить документы, удостоверяющие личность, Коротич отвечал отказом. В попытках противодействия сотрудникам, размахивал руками, хватал полицейского за руки и форменное обмундирование", - приводит пресс-служба содержание протокола.

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Материалы в отношении артиста суд вернул составителям - в первый отдел полиции УМВД по Адмиралтейскому району Петербурга - для устранения недостатков. Суд указал, что в протоколе не уточняется, чьи конкретно требования не выполнил Коротич и кого именно он хватал за руки и обмундирование. Кроме того, в протоколе не зафиксировано, что полицейские применили к Коротичу физическую силу, боевые приемы и спецсредства, что отражено в материалах дела. Кроме того, отсутствуют и документы, обосновывающие законность требований сотрудников полиции к Коротичу.

17 октября в интернете появилось видео с рассказом Коротича о своем задержании. По словам артиста, трое полицейских подошли к нему на улице в центре Петербурга и попросили показать документы: якобы похожий на него человек находится в розыске. Артист был без документов и проехать в отдел для удостоверения личности отказался, боясь не успеть на вечерний спектакль. После этого, по словам Коротича, полицейские применили к нему силу.

В свою очередь в ГУ МВД России "Интерфаксу" сообщали, что вечером 17 октября доставили в отдел полиции жителя Петербурга, который "категорически отказывался" показать сотрудникам документы, а на предложение проехать в отделение для установления личности "оказал сопротивление". Полицейские опросили мужчину, выяснили его личность и отпустили.

Согласно информации на сайте Мариинского театра, Коротич - солист оперной труппы (баритон). Известен исполнением партий Евгения Онегина ("Евгений Онегин"), Алеко ("Алеко"), Андрея Болконского ("Война и мир"), Ивана-королевича ("Кащей Бессм ертный"), Фигаро ("Севильский цирюльник" Россини), Александра I и Николая I ("Левша") и др. Коротич является заслуженным артистом Республики Северная Осетия - Алания.

Петербург Виктор Коротич

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