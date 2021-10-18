Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Троих жителей Белгородской области заподозрили в попытке украсть водонапорную башню

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Троих жителей Белгородской области подозревают в покушении на кражу водонапорной башни, их личности установлены, они объявлены в розыск, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По версии следствия, трое 35-летних местных жителей решили сдать на металлолом водонапорную башню объемом 50 кубометров, которая принадлежала одной из молочных ферм и в последнее время не эксплуатировалась.

Мужчинам удалось частично распилить башню и вывезти около двух тонн металла. Довести задуманное до конца они не смогли, так как были замечены владельцами. С места происшествия злоумышленники скрылись.

Причиненный ущерб превысил 392 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (Покушение на кражу, совершенное в крупном размере).

Белгородская область

Новости

Депутат Госдумы от "Новых людей" проработал меньше недели и сложил мандат

После бунта во владикавказской колонии нашли 180 запрещенных предметов

После бунта во владикавказской колонии нашли 180 запрещенных предметов

Путин предложил выплачивать 1 млн руб. на третьего ребенка на Дальнем Востоке

В Оренбургской области завели дело после отравления ребенка самогоном

Виноделы ждут подорожания шампанского в России к Новому году на 5-7%

Виноделы ждут подорожания шампанского в России к Новому году на 5-7%

Нижегородский суд признал экстремистским и запретил в РФ "Мужское государство"

Нижегородский суд признал экстремистским и запретил в РФ "Мужское государство"

МИД РФ предложил уполномочить одного из послов стран НАТО на срочные контакты с Москвой

Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО

Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО
Нападения в школах и вузах

Устроивший стрельбу ученик школы в Прикамье был на хорошем счету

Устроивший стрельбу ученик школы в Прикамье был на хорошем счету

Электронные паспорта начнут выдавать до конца 2022 года в трех регионах РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });