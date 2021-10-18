Троих жителей Белгородской области заподозрили в попытке украсть водонапорную башню

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Троих жителей Белгородской области подозревают в покушении на кражу водонапорной башни, их личности установлены, они объявлены в розыск, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По версии следствия, трое 35-летних местных жителей решили сдать на металлолом водонапорную башню объемом 50 кубометров, которая принадлежала одной из молочных ферм и в последнее время не эксплуатировалась.

Мужчинам удалось частично распилить башню и вывезти около двух тонн металла. Довести задуманное до конца они не смогли, так как были замечены владельцами. С места происшествия злоумышленники скрылись.

Причиненный ущерб превысил 392 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (Покушение на кражу, совершенное в крупном размере).