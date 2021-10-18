Стая птиц помешала взлету Superjet 100 в Белгороде
Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Стая птиц попала в самолет "Сухой Суперджет" в Белгороде во время разгона по взлетной полосе, экипажу пришлось предпринять экстренное торможение, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"На взлетно-посадочной полосе в Белгороде при разгоне самолета "Сухой Суперджет 100" следованием Белгород - Москва попала стая птиц, после чего борт предпринял экстренное торможение", - сказал собеседник агентства.
Он сообщил, что торможение было завершено благополучно. На борту находились 51 человек: 46 пассажиров и 5 членов экипажа.
Все пассажиры размещены в зале ожидания аэропорта. Воздушное судно находится на досмотре, отметил источник.