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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Стая птиц помешала взлету Superjet 100 в Белгороде

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Стая птиц попала в самолет "Сухой Суперджет" в Белгороде во время разгона по взлетной полосе, экипажу пришлось предпринять экстренное торможение, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"На взлетно-посадочной полосе в Белгороде при разгоне самолета "Сухой Суперджет 100" следованием Белгород - Москва попала стая птиц, после чего борт предпринял экстренное торможение", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что торможение было завершено благополучно. На борту находились 51 человек: 46 пассажиров и 5 членов экипажа.

Все пассажиры размещены в зале ожидания аэропорта. Воздушное судно находится на досмотре, отметил источник.

Superjet 100 Сухой Суперджет 100

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