Бывший школьный бухгалтер осуждена за хищение более 5,5 млн рублей

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону Кировский суд приговорил бывшего школьного бухгалтера к условному сроку по делу о мошенничестве. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области, она признана виновной в хищении более 5,5 млн рублей у городского управления образования.

Судили бывшего главного бухгалтера школы №53 имени Б.Н. Слюсаря.

Суд и следствие установили, что в 2017-2018 годах она передавала в управление образования ложные сведения об общей начисленной зарплате сотрудникам школы: она включала в платежные поручения двух человек, которые тогда в школе не работали, а также завышала зарплату себе и своей матери. В результате ей удалось присвоить больше 5,5 млн рублей, признал суд.

Приговором ей назначено 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также суд удовлетворил гражданский иск к ней на сумму причиненного ущерба.