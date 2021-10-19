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Публикации о пытках в колониях доведены до сведения Путина

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Публикации о пытках в российских колониях доведены до президента и стали поводом " для достаточно активных, энергичных" проверок со стороны соответствующих ведомств, сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он предложил дождаться результатов проверок.

На брифинге его спросили, видел ли президент последние обнародованные материалы о пытках и есть ли у него сформировавшаяся позиция о ситуации в системе ФСИН.

В начале октября основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что его организация получила и вывезла из России более 1000 файлов с видеозаписями сотрудников ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей, в том числе областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.

Публикация этих записей вызвала широкий общественный резонанс. В СК пока возбудили семь уголовных дел о сексуальном насилии и превышении должностных полномочий с применением насилия.

В Следственном комитете сообщили о возбуждении семи уголовных дел по фактам сексуального насилия (ч. 2 ст. 132 УК РФ) и превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Начальник Саратовского управления ФСИН Алексей Федотов и начальник ОТБ-1 Павел Гаценко уволились.

ФСИН Владимир Путин Дмитрий Песков Владимир Осечкин СКР

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