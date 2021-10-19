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Ялтинский экономический форум вновь отменили из-за коронавируса

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который ранее перенесли из-за пандемии с апреля 2020 года на ноябрь 2021 года, не состоится, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"По согласованию с заместителем председателя правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным принято решение отменить проведение Ялтинского международного экономического форума и других массовых мероприятий. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, с ростом заболеваемости по всей стране. Приношу извинения приглашенным гостям", - написал Аксенов на своей странице во "ВКонтакте" во вторник вечером.

Он уточнил, что форум может состояться в следующем году. "Как только позволит ситуация, форум обязательно состоится", - отметил глава региона.

ЯМЭФ проводится в Крыму с 2015 года. Организационный комитет возглавляет Хуснуллин. В 2020 году форум должен был пройти традиционно весной - в апреле, но из-за пандемии коронавируса мероприятие отложили. Позже стало известно, что он должен состояться с 4 по 6 ноября 2021 года.

По данным оргкомитета, участие в деловой программе подтвердили российские и иностранные спикеры: депутаты Европарламента, эксперты в разных сферах, политики и бизнесмены из разных стран. Всего он должен был собрать до 2,5 тыс. человек.

Новые высокие показатели по распространению коронавируса после июльских максимумов начали фиксировать в Крыму в начале октября. Антирекорд обновился 17 раз подряд со 2 октября.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Под запретом массовые мероприятия и работа некоторых развлекательных заведений. Кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой. Введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан, включая работников турсферы, торговли, общественного питания, культурных и спортивных учреждений.

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Хроника 09 января 2020 года – 19 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Ялта Крым Сергей Аксенов Коронавирус

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