Ялтинский экономический форум запланировали на начало ноября

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет в текущем году осенью, с 4 по 6 ноября, сообщил в пятницу вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, возглавляющий оргкомитет ЯМЭФ.

"В этом году Ялтинский форум пройдет с 4 по 6 ноября. Такое решение приняли в ходе рабочей поездки в Крым. В 2020 году нам пришлось отменить форум, но в этом году мы готовы провести его, конечно, с соблюдением всех мер безопасности", - написал вице-премьер в инстаграме.

Форум в 2020 году должен был пройти традиционно весной - в апреле, но из-за пандемии коронавируса мероприятие отложили на неопределенный срок.

ЯМЭФ проводится в Крыму с 2015 года.