Рабочий погиб под рухнувшей плитой на стройке в Челябинской области

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Рабочий погиб на стройке здания в Троицке Челябинской области. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Яковлева в четверг.

Сообщение об обрушении бетонных конструкций поступило в 13:40 (11:40 по Москве - ИФ). Позднее информированный источник сообщил, что спасатели извлекли тело погибшего рабочего. Других пострадавших нет.

"Тело погибшего передано сотрудникам полиции, здание огорожено. На месте ЧП работают следственные органы, которым предстоит установить причину обрушения", - отметили в пресс-службе.

ЧП произошло во время работ на крыше.

"Здание представляет собой двухэтажную коробку из газоблока. В момент проведения работ на крыше рухнули перекрытия железобетонных плит, под завалом оказался рабочий", - пояснила пресс-секретарь.

В свою очередь в пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что произошло обрушение стены "на незначительной площади - 40 кв. м." На месте работали сотрудники поисково-спасательной службы и троицкого пожарного гарнизона.

При разборе завалов была опасность дальнейшего обрушения конструкций. Чтобы этого избежать, привлекалась тяжелая техника с соблюдением необходимых правил безопасности.