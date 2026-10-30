Новокуйбышевск подвергся атаке БПЛА, есть жертва и пострадавшие

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Беспилотники в пятницу атаковали Новокуйбышевск в Самарской области, сообщила глава города Виктория Каткова.

"Сегодня наш город подвергся безжалостной вражеской атаке. (...) К большому сожалению, есть погибший и пострадавшие", - написала Каткова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, отметила она.

Пресс-служба администрации города информирует, что в ближайшее время, как ожидается, саперы и специальные служба начнут работу по ликвидации последствий атаки БПЛА.

Как сообщал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах, гражданская инфраструктура региона была атакована рекордным количеством дронов утром 30 октября. Два человека погибли во время ликвидации последствий ударов беспилотников ВСУ, есть пострадавшие.