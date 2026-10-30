Замруководителя Росавиации Андрианова назначена врио главы ведомства

Наталья Андрианова Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Замруководителя Росавиации Наталья Андрианова назначена врио главы ведомства, распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Андрианова родилась в 1979 году в Москве. Окончила Московский государственный технический университет гражданской авиации по специальности "Менеджмент". Имеет ученую степень кандидата экономических наук. В 2001-2004 гг. была ведущим специалистом в Минтрансе.

В Росавиации Андрианова работает с 2004 года, пройдя путь от ведущего специалиста до заместителя руководителя, на должность которого была назначена в 2021 году.

Прежний руководитель Росавиации Дмитрий Ядров ранее в октябре был назначен министром транспорта РФ, сменив на этом посту Андрея Никитина. Последний был повышен до зампреда правительства, ответственного за развитие транспортного комплекса страны.