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Воронежский суд взыскал с предприятия более 290 млн рублей по иску Кержакова

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Панинский райсуд в Воронежской области взыскал с ООО "Модуль" свыше 290 млн рублей задолженности по иску бывшего футболиста Александра Кержакова, сообщает пресс-служба суда.

Решение не вступило в законную силу.

В начале 2011 года Кержаков решил инвестировать деньги в строительство нефтеперерабатывающего завода в Воронежской области, собственником которого являлся "Модуль".

Бизнесмен Михаил Сурин, владеющий 50-процентной долей ООО, представился Кержакову гендиректором и совладельцем строящегося завода и пообещал в дальнейшем ввести его в состав учредителей "Модуля" в целях получения дохода от прибыли от последующей деятельности предприятия. При этом Сурин предоставил футболисту заведомо ложные сведения о введении завода в эксплуатацию к концу 2012 года.

Кержаков согласился на эти условия и передал Сурину свыше 300 млн рублей, которыми тот распорядился по собственному усмотрению.

В апреле 2016 года Ленинский райсуд Воронежа приговорил Сурина к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ноябре 2017 года Воронежский областной суд заменил неотбытую часть наказания Сурина на исправительные работы.

Воронежская область Александр Кержаков Модуль

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