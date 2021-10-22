Волгоградец осужден на 4,5 года за похищение и продажу людей в рабство

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Волгоградский суд вынес обвинительный приговор одному из организаторов преступной группы, продававшей людей в рабство на фермы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

"Накануне суд приговорил мужчину к 4,5 года колонии строгого режима. Рассмотрение уголовного дела в отношении его сообщников находится на стадии судебного рассмотрения", - говорится в сообщении.

В связи с тем, что на стадии следствия фигурант дела полностью признал свою вину и начал сотрудничать, его дело было выделено в отдельное производство.

По версии следствия, житель Волгограда и два его приятеля с 2016 года до июля 2020 года вели бизнес по продаже людей на фермы области и соседних регионов. Они, представляясь полицейскими, похищали людей под видом задержания. Жертв сажали в машину, чтобы якобы отвезти в отдел полиции. После этого у них отбирали мобильные телефоны, вывозили из города и продавали фермерам-животноводам как бесплатную рабочую силу, считают в СК.

Чтобы жертвы не сопротивлялись, их били или угрожали электрошокером, установило следствие. Перевозили их на специально арендованных автомобилях, пассажирские двери которых блокировались.

Установлены девять эпизодов преступной деятельности фигурантов и восемь пострадавших – пять мужчин и три женщины в возрасте от 40 до 56 лет.

Были возбуждены уголовные дела по пункту "а" части 3 статьи 126 УК РФ (похищение двух и более лиц из корыстных побуждений, совершенное организованной группой с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия), а также пункту "в" части 3 статьи 127.1 УК РФ (купля-продажа двух и более лиц в целях эксплуатации, совершенная с применением насилия организованной группой).