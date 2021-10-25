В РФ допустили столкновения на орбите из-за увеличения группировки спутников Starlink

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Рост группировки интернет-спутников американской компании SpaceX может привести к повышению вероятности столкновения объектов на орбите, сообщил в интервью "Интерфаксу" генеральный конструктор Системы контроля космического пространства (корпорация "МАК "Вымпел", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") Виталий Горючкин.

"Рост группировки Starlink приводит к увеличению числа низкоорбитальных космических аппаратов в несколько раз, то есть ситуация уже достаточно острая. А с увеличением группировки пропорционально увеличится вероятность столкновений", - сказал Горючкин.

Он считает, что при условии нескольких столкновений, каждое из которых породит до нескольких тысяч объектов, это может привести к необратимым последствиям.

"Надо иметь в виду еще и то, что срок действия этих аппаратов - пять лет. Соответственно, из 12 тысяч аппаратов каждый год 2400 должны сводиться с орбиты для того, чтобы сгореть в плотных слоях атмосферы, и запускаться столько же новых аппаратов, чтобы занять место тех, которые вышли из строя. Все это порождает новые фрагменты запуска, очень много активного орбитального движения, то есть это будет достаточно напряженная и сложная обстановка, которую будет достаточно сложно контролировать", - сказал главный конструктор СККП.

По его словам, недостаточное регулирование орбитального движения может привести к серьезным проблемам. "Для хорошего регулирования нужна как техническая база контроля, так и правовая база, которая в настоящий момент тоже требует существенного развития, проработки на международном уровне", - сказал Горючкин.

Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1789 космических аппаратов.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.