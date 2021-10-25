Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В РФ допустили столкновения на орбите из-за увеличения группировки спутников Starlink

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Рост группировки интернет-спутников американской компании SpaceX может привести к повышению вероятности столкновения объектов на орбите, сообщил в интервью "Интерфаксу" генеральный конструктор Системы контроля космического пространства (корпорация "МАК "Вымпел", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") Виталий Горючкин.

ИнтервьюГлавный конструктор СККП: в ближайшие 10 лет ситуация с космическим мусором станет критическойГлавный конструктор СККП: в ближайшие 10 лет ситуация с космическим мусором станет критическойЧитать подробнее

"Рост группировки Starlink приводит к увеличению числа низкоорбитальных космических аппаратов в несколько раз, то есть ситуация уже достаточно острая. А с увеличением группировки пропорционально увеличится вероятность столкновений", - сказал Горючкин.

Он считает, что при условии нескольких столкновений, каждое из которых породит до нескольких тысяч объектов, это может привести к необратимым последствиям.

"Надо иметь в виду еще и то, что срок действия этих аппаратов - пять лет. Соответственно, из 12 тысяч аппаратов каждый год 2400 должны сводиться с орбиты для того, чтобы сгореть в плотных слоях атмосферы, и запускаться столько же новых аппаратов, чтобы занять место тех, которые вышли из строя. Все это порождает новые фрагменты запуска, очень много активного орбитального движения, то есть это будет достаточно напряженная и сложная обстановка, которую будет достаточно сложно контролировать", - сказал главный конструктор СККП.

По его словам, недостаточное регулирование орбитального движения может привести к серьезным проблемам. "Для хорошего регулирования нужна как техническая база контроля, так и правовая база, которая в настоящий момент тоже требует существенного развития, проработки на международном уровне", - сказал Горючкин.

Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1789 космических аппаратов.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Виталий Горючкин

Новости по теме

Новости

Google оплатил в РФ штрафы на сумму свыше 32 млн рублей

В РФ не планируют переводить школьников на "дистант" после нерабочих дней

Кабмин РФ утвердил план борьбы с контрафактом

Кабмин РФ утвердил план борьбы с контрафактом
Пандемия коронавируса

В Смольном пока не ждут продления нерабочих дней после 7 ноября

Российский генконструктор предупредил о критических рисках из-за мусора в космосе

Российский генконструктор предупредил о критических рисках из-за мусора в космосе
Пандемия коронавируса

На въездах в Севастополь установят блокпосты для проверки QR-кодов

Правительство к ноябрю подготовит план нейтрализации рисков энергокризиса в ЕС

В России установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

В России установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19
Пандемия коронавируса

Эксперт заявил о резком росте заболеваемости COVID среди детей из-за "дельта"-штамма

Группу болельщиков доставили в полицию за хулиганство на игре "Зенита" со "Спартаком"

Группу болельщиков доставили в полицию за хулиганство на игре "Зенита" со "Спартаком"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });