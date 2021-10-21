Регионам рекомендовано в нерабочие дни отправить школы на каникулы

Колледжам рекомендовано уйти на каникулы, а детские сады должны сформировать дежурные группы

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Минпросвещения рекомендовало регионам объявить каникулы в школах на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, организовав работу дежурных групп, сообщила пресс-служба ведомства.

"Министерство просвещения направило региональным органам управления образованием рекомендации организовать в школах каникулы в даты, обозначенные указом президента как нерабочие дни: с 30 октября по 7 ноября", - говорится в сообщении пресс-службы в четверг.

Там добавили, что в случае крайней необходимости по решению учредителей школ Минпросвещения считает возможным организовать работу дежурных групп для начальной школы со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и дополнительных мер по борьбе с коронавирусом.

В пресс-службе уточнили, что на эти даты как раз выпадает плановый период каникул в существенной части регионов. "Там же, где изначально каникулы проходили в иные даты, регионы должны выстроить дальнейшие учебные планы школ таким образом, чтобы полнота учебного процесса сохранялась в полном объёме", - уточнили в пресс-службе.

Там также сообщили, что колледжи "могут уйти в этот период на каникулы, с аналогичным учетом сохранения полноты образовательного процесса, обеспечив корректировку дальнейшего учебного плана".

Обязательным для регионов, как подчеркнули в ведомстве, станет организация дежурных групп в детских садах. "Каждый регион должен обеспечить мониторинг потребностей родителей в работе детских садов в этот период и организовать работу, опираясь на данную потребность. На всех территориях должен быть сформирован четкий список работающих детских садов и обеспечено информирование родителей", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе привели слова главы ведомства Сергея Кравцова, который сказал, что "во многих школах в эти дни (с 30 октября по 7 ноября) проходят плановые каникулы, поэтому качество и полнота учебного процесса не пострадают".

"Там, где есть какие-то пересечения по датам, регионы должны использовать наши инструкции и следить за тем, чтобы школьникам впоследствии было обеспечено всё необходимое в части учебного плана. В данный период важно сконцентрироваться на защите здоровья", - сказал министр.

В минувшую среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о "нерабочих" днях в период с 30 октября по 7 ноября. Руководители субъектов Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своих регионах, вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября.