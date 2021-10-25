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В Москве суды общей юрисдикции будут работать в нерабочие дни штатно

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Москве в нерабочие дни с 28 октября по 3 ноября суды общей юрисдикции будут работать по обычному графику, не отменяя намеченных заседаний, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. В районных судах "Интерфаксу" также сообщили, что работа продолжится в штатном режиме.

При этом председатели судов не будут лично принимать граждан, добавили в Мосгорсуде. Суды могут ограничить доступ в здания тем, кто не является участниками процессов, в том числе журналистам.

Подавать в суды процессуальные документы гражданам рекомендуют по почте или через личный кабинет Единого информационного портала судов общей юрисдикции города Москвы или Мосгорсуда.

Президент Владимир Путин ввел своим указом нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией. В Москве нерабочими объявлены дни с 28 октября по 7 ноября.

Находящиеся в Москве арбитражные суды решили, что не будут в эти дни проводить заседания, но будут рассматривать безотлагательные воепросы.

Москва коронавирус Мосгорсуд

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