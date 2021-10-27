Полковник МЧС задержан в Казани по подозрению в злоупотреблении полномочиями

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали в Казани начальника управления материально-технического обеспечения ГУ МЧС России по Татарстану, полковника внутренней службы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в среду.

Отмечается, что 49-летний руководитель задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2017-2020 годах подозреваемый вместе с другими неустановленными должностными лицами управления материально-технического обеспечения в рамках исполнения государственного контракта направили в одну из коммерческих организаций на капитальный ремонт пожарные автомобили. Однако, как отмечается, ремонт машинам не требовался. Впоследствии эти лица не обеспечили надлежащего контроля за работами.

В результате руководство коммерческой организации похитило деньги в сумме более 305 млн рублей. Кроме того, из-за ненадлежащего качества проведенных работ систематически обнаруживались неисправности и дефекты в работе пожарных автомобилей, сообщается в пресс-релизе.

При этом в конструкцию 56 машин были внесены изменения, требующие разрешения органов ГИБДД, однако соответствующие разрешения никто не получал.

Отмечается, что задержанный не признал причастность к совершению преступления.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.