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В Мурманской области уничтожен боевик, готовивший теракты на военных объектах

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила об уничтожении в Мурманской области сторонника запрещённой в РФ террористической организации ИГИЛ, планировавшего теракты на военных объектах региона.

В Центре общественных связей ФСБ рассказали, что местный житель планировал атаки на объекты по указанию зарубежных эмиссаров международной террористической организации.

По данным спецслужбы, преступника задерживали в момент извлечения им самодельного взрывного устройства из заранее оборудованного на окраине Кандалакши тайника. Злоумышленник оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и был уничтожен.

"Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет", - подчеркнули в ФСБ.

По адресам проживания и временного пребывания убитого террориста и осмотра места происшествия обнаружено и изъято: готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра, а также средства конспиративной связи, данных которых подтверждают намерения совершить теракты.

Других подробностей спецоперации, а также личность боевика в ЦОС не раскрыли.

Мурманская область ФСБ

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