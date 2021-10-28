Вынесен приговор жительнице Челябинской области, муж которой облил сына кипятком

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сосновский районный суд Челябинской области отправил в колонию 35-летнюю местную жительницу, сын которой скончался от ожогов, причиненных ее мужем. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в мае 2021 года пьяный супруг подсудимой специально облил двухлетнего сына кипятком из чайника. Однако женщина продолжила распивать спиртное вместе с мужем и не вызвала врачей. Ребенок, оставшись без медицинской помощи, скончался.

Было установлено, что женщина нередко оставляла своих детей без присмотра, плохо кормила и не убирала квартиру. Младшего годовалого ребенка она не показывала врачам, хотя он отстает в физическом развитии, говорится в сообщении. У женщины есть и старшие дети, но в отношении них она лишена родительских прав

Суд признал женщину виновной по ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении супруга по п.п."в,д" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью) в настоящее время расследуется следственными органами СУ СКР.