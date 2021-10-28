Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Вынесен приговор жительнице Челябинской области, муж которой облил сына кипятком

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сосновский районный суд Челябинской области отправил в колонию 35-летнюю местную жительницу, сын которой скончался от ожогов, причиненных ее мужем. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в мае 2021 года пьяный супруг подсудимой специально облил двухлетнего сына кипятком из чайника. Однако женщина продолжила распивать спиртное вместе с мужем и не вызвала врачей. Ребенок, оставшись без медицинской помощи, скончался.

Было установлено, что женщина нередко оставляла своих детей без присмотра, плохо кормила и не убирала квартиру. Младшего годовалого ребенка она не показывала врачам, хотя он отстает в физическом развитии, говорится в сообщении. У женщины есть и старшие дети, но в отношении них она лишена родительских прав

Суд признал женщину виновной по ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении супруга по п.п."в,д" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью) в настоящее время расследуется следственными органами СУ СКР.

Челябинская область

Новости

РКН заблокировал сайт "Проекта" за материалы нежелательной НПО

РКН заблокировал сайт "Проекта" за материалы нежелательной НПО
Пандемия коронавируса

Минобороны РФ развернет в Подмосковье ковид-госпиталь

Для авторов скандального фото на фоне Покровского собора запросили почти по году колонии

Пандемия коронавируса

В РФ могут появиться две назальные вакцины на основе "Спутника V"

В РФ могут появиться две назальные вакцины на основе "Спутника V"
Пандемия коронавируса

Песков опроверг сообщения о перезапуске информационной кампании по вакцинации

Пандемия коронавируса

Песков заявил, что решений об обязательной вакцинации в РФ пока не принимали

Песков заявил, что решений об обязательной вакцинации в РФ пока не принимали

Бастрыкин поручил проверить ростовское ДТП, в котором якобы участвовал депутат

Бастрыкин поручил проверить ростовское ДТП, в котором якобы участвовал депутат

Заочно арестован экс-заключенный, передавший видео пыток в тюремной больнице

Заочно арестован экс-заключенный, передавший видео пыток в тюремной больнице

Выброс аммиака на химзаводе под Вологдой локализован

Пандемия коронавируса

В РФ впервые с начала пандемии более 40 тыс. COVID-заболевших за сутки

В РФ впервые с начала пандемии более 40 тыс. COVID-заболевших за сутки
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });