Астраханские власти заявили о переполненных моргах

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Смертность пациентов с коронавирусом в Астраханской области превышает общероссийские показатели. Об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения региона Александр Буркин.

"Идет четвертая пандемическая волна. Смертность в Астраханской области превышает общероссийские показатели, поэтому морги, к большому сожалению и к большой трагедии региона, перегружены. Поэтому мы и говорим о вакцинации. Вакцинированные не умирают, да, заболевают, небольшой процент, официальные данные – 2%, но смертности там нет ", - сказал Буркин.

За минувшие сутки в Астраханской области зафиксировано 250 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 65 772 случая COVID-19. Скончались 1 952 человека.

В стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, проходят лечение 1 526 человек (свободно 17% коечного фонда). На амбулаторном лечении находится 5 146 человек.

Как сообщалось, в Астраханской области сделали прививку 57% населения от планового показателя: 355 628 человек (оба этапа иммунизации прошли 308 495 человек)