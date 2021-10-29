Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Российский пограничник погиб в Армении при падении грузовика в ущелье

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - ДТП с участием грузового автомобиля российских пограничников произошло на юге Армении днем в пятницу, есть погибший и раненый. Об этом сообщает армянский сайт криминальной хроники Shamshyan.com.

"29 октября в 11:40 на автотрассе Ереван-Мегри грузовой автомобиль выехал за пределы проезжей части на перевале Тигранашена и скатился в ущелье около 150 м. Один человек погиб, еще один госпитализирован. Они являются служащими Пограничных войск ФСБ РФ в Армении", - отмечает издание.

На месте ДТП находятся представители военной полиции Минобороны Армении, Следственного комитета.

Дорога через перевалы Тигранашена ведет в граничащую с Азербайджаном Сюникскую область на юге Армении, где созданы два опорных пункта 102-й российской военной базы.

Армения РФ

Новости

Песков отметил растущий долг Молдавии за газ

Блогер Андрей Пыж осужден на 5 лет за незаконное получение секретных сведений

Блогер Андрей Пыж осужден на 5 лет за незаконное получение секретных сведений

Кремль заявил, что ограничение прав граждан в условиях пандемии должно быть минимальным

В Саратовской области задержали двух человек с тушей лося в багажнике

В Саратовской области задержали двух человек с тушей лося в багажнике

ФСБ задержала в Бурятии правых радикалов, готовивших акции против властей и мигрантов

В России за сутки умерли 1 163 пациента с COVID-19

В России за сутки умерли 1 163 пациента с COVID-19
Пандемия коронавируса

Эксперт сообщил о троекратном росте смертности беременных от COVID-19

Пандемия коронавируса

Более 50% россиян сочли нерабочие дни необходимой мерой для борьбы с COVID

Пожар в торговом центре в Кемерове

Суд вынес приговоры фигурантам первого дела о пожаре в "Зимней вишне"

Суд вынес приговоры фигурантам первого дела о пожаре в "Зимней вишне"

Что случилось этой ночью: пятница, 29 октября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });