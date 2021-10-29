Российский пограничник погиб в Армении при падении грузовика в ущелье

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - ДТП с участием грузового автомобиля российских пограничников произошло на юге Армении днем в пятницу, есть погибший и раненый. Об этом сообщает армянский сайт криминальной хроники Shamshyan.com.

"29 октября в 11:40 на автотрассе Ереван-Мегри грузовой автомобиль выехал за пределы проезжей части на перевале Тигранашена и скатился в ущелье около 150 м. Один человек погиб, еще один госпитализирован. Они являются служащими Пограничных войск ФСБ РФ в Армении", - отмечает издание.

На месте ДТП находятся представители военной полиции Минобороны Армении, Следственного комитета.

Дорога через перевалы Тигранашена ведет в граничащую с Азербайджаном Сюникскую область на юге Армении, где созданы два опорных пункта 102-й российской военной базы.