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Gascade заявил о прекращении прямого физического потока по газопроводу "Ямал-Европа"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Физический поток по газопроводу "Ямал-Европа" на входе в газотранспортную систему Германии с началом газовых суток 30 октября упал до нуля (по направлению с востока на запад), свидетельствуют данные германского газотранспортного оператора Gascade.

Более того, газопровод перешел в реверсный режим - с запада на восток, также показывают данные Gascade.

Польские потребители получают газ по газопроводу "Ямал-Европа" не только напрямую из России, но и по "виртуальному реверсу" - из Германии (контрактно), но по факту - отбирая его из транзитного потока. В случае, когда заявка на виртуальный реверс превосходит прямой физический поток - газопровод может переходить в физически реверсный режим.

Уточненная заявка (реноминация) на прямую поставку в западном направлении с 10:00 по Москве действительно равна нулю. В результате газ качается только по реверсной заявке (около 150 тыс. куб. м в час), свидетельствуют данные прокачки за последний отчетный час (с 11:00 до 12:00 по Москве).

Профиль потребления и логистики потоков газа в выходные дни меняется, так как существенно снижается потребление со стороны промышленности. Кроме того, в пятницу и субботу в Европе довольно тепло и солнечно, дожди и холода придут с началом новой недели.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше двух тысяч километров идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере. Его мощность составляет 33 млрд куб. м в год, или около 100 млн куб. м в сутки.

газ Германия Gascade Ямал-Европа

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