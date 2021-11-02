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Один из передавших Навальному данные для расследований отбывает наказание по другому делу

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Центральный районный суд Тулы поступило уголовное дело в отношении трех человек, обвиняемых в нарушении тайны телефонных переговоров граждан. Об этом сообщила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь областного управления Судебного департамента Ольга Дячук.

В отношении двух обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"Дата и место проведения судебного заседания пока не определена ввиду этапирования еще одного фигуранта дела, отбывающего наказание по другому приговору суда", - отметила Дячук.

По ее словам, они также обвиняются в приобретении, хранении и использовании поддельных штампов и печатей.

По материалам следствия, обвиняемые оказывали за вознаграждение услуги по незаконному предоставлению информации о входящих и об исходящих телефонных, интернет- и иных соединениях между абонентами или абонентскими устройствами пользователей связи, а также адресах их нахождения и используемых средствах связи.

По данным СМИ, обвиняемые – сотрудники частного детективного агентства, которые подделали удостоверения УВД по ЦАО и постановления Хамовнического суда Москвы и с помощью этих документов получили биллинг оперативников ФСБ, летавших с оппозиционером Алексеем Навальным. Сообщается, что политик использовал полученную информацию в своем расследовании.

"Получение сведений у операторов сотовой связи информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами производилось обвиняемыми под видом сотрудников правоохранительных органов якобы в связи с расследованием уголовных дел. При этом они предоставляли поддельные судебные постановления, разрешающие получение указанных сведений, а также использовали поддельные служебные удостоверения сотрудников органов внутренних дел", - рассказала Дячук.

Алексей Навальный

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