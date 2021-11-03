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В Омской области пропали три рыбака

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Омские следователи устанавливают обстоятельства исчезновения на Иртыше трех местных жителей, отправившихся пять дней назад на рыбалку и переставших выходить на связь. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону в среду.

По данным следствия, трое коллег по работе выехали на рыбалку вечером 29 октября. В тот же день мужчины перестали выходить на связь.

"При осмотре берега Иртыша около с. Розовка обнаружен автомобиль ВАЗ с прицепом, на котором уехали мужчины, на прицепе лодка отсутствовала, в салоне автомобиля следователи нашли мобильные телефоны, принадлежащие мужчинам, а недалеко от этого места в реке обнаружена их сеть", - говорится в сообщении.

Накануне на месте обнаружения сети водолазы проводили поисковые работы, однако ни тел рыбаков, ни лодку не обнаружили.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В ведомстве уточнили, что основной версией следствия является несчастный случай на воде, однако при этом рассматриваются и другие версии.

Омская область

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