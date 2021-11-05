Что произошло за день: пятница, 5 ноября

Нападение на мужчину с ребенком в Новой Москве, решение по ЮКОСу и гибель сотрудника российского посольства в ФРГ

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Группа мужчин напала на местного жителя с ребенком в Новой Москве. По факту избиения возбуждено дело о хулиганстве, расследованием занялся СКР. Задержаны двое подозреваемых.

- В Берлине погиб сотрудник посольства России. В МИД Германии подтвердили эту информацию, не приводя подробностей. По данным СМИ, 35-летний мужчина выпал из окна многоэтажного здания.

- Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате РФ более $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа. Его направили на новое рассмотрение апелляционной инстанции. Решение в пользу РФ вынесено лишь по одному пункту из-за проигнорированного судом довода Москвы о предполагаемом мошенничестве акционеров.

- В России за сутки выявили более 40,7 тыс. новых случаев COVID-19. В стране скончались от коронавируса еще 1 195 человек.

- Pfizer заявила об эффективных результатах исследования лекарства от COVID. По данным компании, препарат способен на 89% сократить риски госпитализаций или летального исхода вследствие заражения.

- Группа ABBA выпустила первый за 40 лет альбом. Послушать новые композиции с альбома Voyage уже можно онлайн.