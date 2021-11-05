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Генпрокуратура РФ понадеялась, что решение по делу ЮКОСа будет в интересах россиян

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре РФ выразили надежду, что Апелляционный суд Амстердама вынесет решение по делу о выплатах экс-акционерам ЮКОСа в соответствии с международными правом и защитит права российских налогоплательщиков.

В заявлении отмечается, что Россия приветствует решение Верховного суда Нидерландов, однако считает, что суд не полностью прислушался к позиции Москвы.

"Бывшие российские функционеры, которые незаконным образом завладели "ЮКОСом" и затем вывели деньги из России для их отмывания и ухода от налогов через сеть подставных офшорных компаний-пустышек, совершили "процессуальное мошенничество" при рассмотрении исков принадлежащих им компаний в международном арбитраже при Постоянной палате Третейского суда в г. Гааге",- считают в Генпрокуратуре.

Ранее стало известно, что Верховный суд Нидерландов направил на новое рассмотрение апелляционной инстанции решение о выплате Россией более $50 млрд бывшим акционерам "ЮКОСа".

В той части, в которой Верховный суд признал подлежащим пересмотру решение Апелляционного суда Гааги, дело будет заново рассмотрено Апелляционным судом в Амстердаме.

В июне прошлого года Верховный суд Нидерландов, опираясь на мнение прокуратуры страны, принял к рассмотрению кассационную жалобу РФ с требованием отменить решение Апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года, который обязал Россию выплатить $57 млрд бывшим акционерам "ЮКОСа".

Генпрокуратура Нидерланды

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