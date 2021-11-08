Глава Минприроды РФ заразился коронавирусом

Болезнь протекает в легкой форме, Александр Козлов работает дистанционно

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Замглавы Минприроды Сергей Аноприенко вместо руководителя ведомства Александра Козлова примет участие в 26-й сессии конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), проходящей в эти дни в Глазго, сообщила официальный представитель министерства Марина Евсеева.

У Козлова положительный тест на COVID-19, он работает в дистанционном формате, добавила Евсеева.

"Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет. Министр находится дома, работает в дистанционном формате. В запланированных очных мероприятиях будут принимать участия заместители министра", - сказала она.

Конференция ООН по борьбе с изменением климата СОР26 проходит с 31 октября по 12 ноября в столице Шотландии. Как ожидается, в мероприятии примут участие делегаты из почти 200 стран.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин не поедет на конференцию. Российскую делегацию из 19 человек возглавит зампред правительства РФ Алексей Оверчук.