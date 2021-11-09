В Ингушетии задержан пенсионер, подозреваемый в убийстве соседа из-за шума трактора

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - 70-летний житель сельского поселения Нестеровское Сунженского района Ингушетии задержан по подозрению в убийстве соседа, сообщили во вторник "Интерфаксу" в районном отделе полиции.

Мужчина 1951 года рождения был задержан 7 ноября, сказал собеседник агентства. По его словам, пенсионер признался в преступлении. Он написал явку с повинной.

Как сообщили "Интерфаксу" в СУ СКР по региону, 7 ноября примерно в 18:10 на улице Первомайской неизвестный ударил 56-летнего местного жителя ножом в грудь, потерпевший скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Информированный источник уточнил агентству, что, по предварительным данным, в воскресенье вечером между убитым и его 70-летний соседом произошла словесная перепалка, переросшая в конфликт. В ходе ссоры пожилой мужчина ударил оппонента ножом.

Причиной инцидента, предположительно, послужил шум трактора, который не понравился ранее судимому за убийство пенсионеру. Подозреваемый скрылся с места преступления.