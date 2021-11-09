Академик РАН предложил разыгрывать полет в космос в лотерее

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Космический туризм не должен стать уделом богатых, полет в космос можно организовать через лотерею, заявил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, академик Лев Зеленый.

"Я всегда выступаю за то, чтобы космический туризм был не приманкой для "богатых буратин", а осуществлялся на... лотерейном принципе. Чтобы каждый человек мог купить пусть довольно дорогой билет, пройти медкомиссию, и потом будет отбор, как в лотерее, и может быть кто-то полетит. Это может быть самый обычный человек", - сказал Зеленый во вторник на научно-технической конференции ученых и специалистов РКК "Энергия".

"Каждый человек будет иметь шанс полететь в космос, и дело можно организовать так, чтобы прибыль от этого была бы не меньше, чем от прокатывания богатых товарищей", - заявил научный руководитель ИКИ РАН.

11 апреля 2019 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал о планах вести премирование полетом в космос выдающихся граждан РФ, например, заслуженных учителей. "Мы дальше пойдем на премии. Будем не за деньги уже возить, а за уникальные достижения. Уникального ученого, уникального гражданина России, учителя", - сказал Рогозин.

8 сентября глава Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Максим Харламов заявил, что экипаж "Союза МС-19" установил рекорд по скорости подготовки полета в космос - около трех месяцев. "Программа подготовки участников космического полета не нова, но адаптирована под реализацию конкретного проекта. Этот опыт важен для всех. Он пригодится при подготовке к краткосрочным экспедициям на орбиту ученых, медиков и других специалистов, которые не являются профессиональными космонавтами", - сообщил Харламов, отметив, что это самый короткий срок, за который удалось подготовить участников космического полета.