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S7 на два года сократит зарплаты пилотов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В условиях пандемии и кризиса авиаперевозок авиакомпания S7 временно сократит пилотам постоянную часть зарплаты, чтобы оптимизировать расходы, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Экономический кризис

"Авиакомпания намерена полностью сохранить летный состав и поэтому вынуждена временно сократить постоянную часть оплаты труда пилотов", - заявили в пресс-службе.

Переменная часть оплаты - стоимость летного часа - остается неизменной, отметили в S7.

В письме гендиректора S7 Вадима Клебанова в адрес профсоюзных организаций, подлинность которого подтвердили в пресс-службе, говорится, что зарплаты будут сокращать с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2023 года. Это коснется летных экипажей Airbus A320, Boeing 737 и Embraer 170 - то есть всех типов судов в парке S7 (всего у компании 103 самолета).

В апреле основной владелец, председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев говорил "Коммерсанту", что пассажиропоток компании в этом году "при худшем варианте развития событий" составит менее 10 млн пассажиров против 18 млн в прошлом году. На вопрос, сколько сотрудников компания может сократить на фоне падения перевозок, Филев тогда сказал, что не хотел бы этого.

"Я думаю, будем уменьшать уровни зарплат с тем, чтобы оставить максимальное количество людей, - говорил он. - Ну, если останется 50% объема, то, оставив 50% заработных плат, мы сможем оставить 100% людей. Я проработал директором S7 Airlines 20 лет. Безусловно, мы будем пытаться сохранять людей столько, сколько сможем. На сегодня в холдинге S7 Group работает 11 033 человека".

С 1 января 2021 года изменить систему оплаты труда могут в "Аэрофлоте". Исходя из представленных компанией данных, командиры и вторые пилоты существенно потеряют в зарплатах, говорил "Интерфаксу" президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов. В "Аэрофлоте" это официально не комментировали.

S7 - российская авиационная группа, включает авиакомпанию "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) и вспомогательные структуры. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.

Хроника 27 января – 20 ноября 2020 годаЭкономический кризис
S7 Сибирь Владислав Филев коронавирус Аэрофлот Вадим Клебанов

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