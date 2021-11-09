Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Оренбурге вынесли приговор по делу об убийстве бизнесмена и его маленького сына

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Оренбурга во вторник вынес приговор по делу об убийстве зимой 2018 года в Оренбурге бизнесмена и его семилетнего сына.

Генпрокуратура РФ сообщает во вторник, что на скамье подсудимых оказался 24-летний местный житель. В 2015 году он вступил в состав организованной преступной группы, члены которой, по версии следствия, в 2015-2017 годах занимались поджогами автомашин, а также похитили и убили двоих человек.

"Кроме того, подсудимый в составе той же преступной группы в январе 2018 году в Оренбурге совершил убийство по найму предпринимателя и с целью сокрытия преступления - убийство его малолетнего сына", - говорится в сообщении. Помимо этих преступлений бандиты также угнали и подожгли автомобиль бизнесмена, добавили в надзорном ведомстве.

Подсудимый заключил досудебное соглашение со следствием, поэтому уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Суд приговорил его к 19,5 годам колонии строгого режима.

В свою очередь Ленинский районный суд Оренбурга сообщает, что с подсудимого взыскано 4,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, а также около 500 тыс. рублей - в счет возмещения имущественного ущерба.

Ранее сообщалось, что тела 35-летнего бизнесмена и его маленького сына с множественными ножевыми ранениями были обнаружены утром 17 января 2018 года в салоне внедорожника во дворе жилых домов на улице Карагандинской в Оренбурге.

Было возбуждено уголовное дело по пп. "а, в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).

В марте 2018 года сотрудники правоохранительных и следственных органов задержали троих подозреваемых в убийстве. Ими оказались жители Абдулинского района Оренбургской области.

Оренбург Генпрокуратура РФ

Новости по теме

Новости

Эксперты обнаружили подмену сайры в более чем трети проверенных консервов

Пандемия коронавируса

Минобрнауки заявило о праве вузов самостоятельно вводить COVID-меры

Минобрнауки заявило о праве вузов самостоятельно вводить COVID-меры

Правительство поддержало законопроект о публичной власти в РФ

Правительство поддержало законопроект о публичной власти в РФ
Пандемия коронавируса

Глава Минздрава заявил о замедлении роста заболеваемости COVID в РФ

Глава Минздрава заявил о замедлении роста заболеваемости COVID в РФ

Госдума проголосовала в I чтении за отмену обязательного техосмотра

Дело журналиста Ивана Сафронова

Находящегося в "Лефортово" журналиста Сафронова вернули из карцера в камеру

Находящегося в "Лефортово" журналиста Сафронова вернули из карцера в камеру

В РФ завершаются клинические исследования препаратов для лечения COVID-19

Законопроект о едином именовании глав регионов и сроке их службы прошел в Думе I чтение

Вильфанд счел, что газ РФ будет востребован грядущей зимой в Европе из-за морозов

Суд отправил ректора "Шанинки" Зуева в СИЗО по делу о мошенничестве

Суд отправил ректора "Шанинки" Зуева в СИЗО по делу о мошенничестве
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });