В Оренбурге вынесли приговор по делу об убийстве бизнесмена и его маленького сына

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Оренбурга во вторник вынес приговор по делу об убийстве зимой 2018 года в Оренбурге бизнесмена и его семилетнего сына.

Генпрокуратура РФ сообщает во вторник, что на скамье подсудимых оказался 24-летний местный житель. В 2015 году он вступил в состав организованной преступной группы, члены которой, по версии следствия, в 2015-2017 годах занимались поджогами автомашин, а также похитили и убили двоих человек.

"Кроме того, подсудимый в составе той же преступной группы в январе 2018 году в Оренбурге совершил убийство по найму предпринимателя и с целью сокрытия преступления - убийство его малолетнего сына", - говорится в сообщении. Помимо этих преступлений бандиты также угнали и подожгли автомобиль бизнесмена, добавили в надзорном ведомстве.

Подсудимый заключил досудебное соглашение со следствием, поэтому уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Суд приговорил его к 19,5 годам колонии строгого режима.

В свою очередь Ленинский районный суд Оренбурга сообщает, что с подсудимого взыскано 4,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, а также около 500 тыс. рублей - в счет возмещения имущественного ущерба.

Ранее сообщалось, что тела 35-летнего бизнесмена и его маленького сына с множественными ножевыми ранениями были обнаружены утром 17 января 2018 года в салоне внедорожника во дворе жилых домов на улице Карагандинской в Оренбурге.

Было возбуждено уголовное дело по пп. "а, в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).

В марте 2018 года сотрудники правоохранительных и следственных органов задержали троих подозреваемых в убийстве. Ими оказались жители Абдулинского района Оренбургской области.