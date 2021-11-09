Минпромторг попросил права регулировать торговую недвижимость

Сейчас для такой недвижимости нет единого координатора

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Минпромторг предложил предоставить ему право регулирования коммерческой недвижимости в сфере розничной торговли, бытовых услуг и общепита.

Проект соответствующих поправок в правительственное постановление о Минпромторге опубликован на сайте regulation.gov.ru. Он подразумевает, что в перечень компетенций министерства будет добавлено "управление торговой (коммерческой) недвижимостью, обслуживающей потребительский рынок", размещен на сайте regulation.gov.ru.

Сейчас время госрегулирование торговой недвижимости ведется "на фрагментарной основе", отмечают в министерстве. Кроме Минпромторга, этим занимаются Минэкономразвития, Минфин, МЧС, Минстрой, Роспотребнадзор, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и другие федеральные органы.

"Отсутствие координатора в сфере торговой недвижимости препятствует формированию консолидированной политики по направлениям ее дальнейшего развития", - считают в Минпромторге.