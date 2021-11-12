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Сообщение о реабилитации

Уголовное дело в отношении Федора Стрельцова, Натальи Стришней, Ивана Стришнего, Вячеслава Цеповяза, Владимира Алексеева и Сергея Цапка по обвинению в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере прекращено по реабилитирующим основаниям

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - 23 января 2020 года на сайте www.interfax.ru было опубликовано сообщение "Участник группировки Цапка рассказал о новых преступлениях бандитов", в котором сообщалось о расследовании уголовного дела в отношении Федора Стрельцова, Натальи Стришней, ее брата Ивана и группы неустановленных лиц по п. "б" ч. З ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).

В настоящее время в "Интерфакс" поступила копия постановления Начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области от 05 апреля 2021 года о прекращении уголовного дела в отношении Стришней Н.И., Стришнего И.И., Цеповяза В.А., Алексеева В.В., Стрельцова Ф.Е., Цапка С.В. по п. "б" ч. З ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере) в связи с отсутствием события преступления.

Показания потерпевшего Исюка А.Г. не нашли объективного подтверждения в ходе следствия.

"Достаточной совокупности получения (передачи) каким-либо способом Стришней Н.Т, Стришнему И.И. и иным фигурантам уголовного дела денежных средств не имеется", - говорится в постановлении.

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