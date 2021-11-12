Песков привился "Спутником Лайт"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что уже привился "Спутником Лайт" и вовсе не потому, что в правительстве подготовили федеральные законопроекты о введении QR-кодов о вакцинации для посещения общественных мест и дальних поездок.

"Нет. Я привился раньше", - сказал Песков "Интерфаксу".

О том, что пресс-секретарь президента заразился коронавирусом, стало известно 12 мая 2020 года. В декабре, когда вакцина "Спутник V" уже была доступна, он говорил, что не видит смысла прививаться, поскольку у него оставался высокий уровень антител.

С тех пор журналисты не раз его спрашивали, когда же он привьется. Он отвечал, что у него все еще достаточно антител.