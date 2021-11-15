Петербуржец отсудил у Сбербанка почти 18 млн руб. за пропажу денег со счетов

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Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Красногвардейский суд Петербурга рассмотрел иск клиента к ПАО "Сбербанк России" о взыскании денег за пользование своими средствами, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Требования истца Владимира Воробьева удовлетворены частично. В его пользу с ответчика взыскано 10,5 млн рублей, около 1,5 млн рублей процентов за пользование его деньгами, 20 тыс. рублей компенсации морального вреда, а также штраф в размере около 6 млн рублей, следует из сообщения.

Стороны с этим решением не согласились и подали апелляционные жалобы.

Воробьев просил суд взыскать со Сбербанка убытки, неустойку, компенсацию морального вреда на общую сумму свыше 41,5 млн рублей, а также назначить штраф в размере 50% от присужденного.

Представители ПАО "Сбербанк России" в судебное заседание явились, против удовлетворения исковых требований возражали и указали на истечение срока исковой давности, а также добровольность совершения оспариваемых истцом операций. Представитель третьего лица - сотрудника банка Загрядского - также заявили об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

Как пояснил Воробьев, он является клиентом Сбербанка, в котором имеет несколько счетов и статус VIP-клиента. В связи с этим статусом за мужчиной закрепили персонального менеджера Загрядского, который в июне 2016 - январе 2018 года убедил его "размещать деньги на счетах, дающих максимальный процент в тот или иной период".

По мнению Воробьева, Загрядский, пользуясь его доверием, "совершал неправомерные действия для хищения денежных средств со счетов". Так, в феврале 2020 года мужчина обнаружил необоснованное списание свыше 30 млн рублей.

Воробьев отметил, что на письменные претензии вернуть деньги банк ответил отказом, в связи с чем он обратился в полицию. В апреле 2020 года было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). В ходе следственных действий удалось установить, что ответчик путем банковских операций, которых истец не совершал, "утратил" его деньги на общую сумму более 30 млн рублей.

Воробьев указал, что помимо убытков понес и нравственные страдания, в том числе как потребитель финансовых услуг.

По информации пресс-службы судов, в подтверждение совершения операций по списанию денег со счетов Воробьева в материалах гражданского дела представлены копии банковских документов с подписями от имени истца (оригиналы находятся в уголовном деле). Красногвардейский суд назначил почерковедческую экспертизу, которая показала, что на некоторых документах подпись выполнена не Воробьевым. В иных оспариваемых случаях истец лично являлся в банк для подтверждения операций или вводил пин-код.