Выбивавшие показания полицейские из Ростова-на-Дону получили до 15,5 лет колонии

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговоры трем бывшим полицейским Андрею Кураеву, Максиму Сердюченко и Роману Халилову по уголовным делам, связанным с выбиванием показаний у задержанных, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

"Кураеву назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет в колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на два года", - говорится в сообщении.

Он признан виновным по ч. 5 ст. 33 - пп. "а", "б", "в" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ.

Сердюченко приговорен к 13,5 годам колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на три года. Он признан виновным по 3 ст. 30 - пп. "а", "б", "г" ч. 4 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ), пп. "а", "б", "в" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) - два эпизода, пп. "а", "б" ч. 5 ст. 290 (получение взятки) - два эпизода, пп. "а", "в" ч. 3 ст. 286, п. "а" ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ.

Халимов осужден на 15,5 лет строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на три года. Его признали виновным по ч. 3 ст. 30 - пп. "а", "б", "г" ч. 4 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ), пп. "а", "в" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) - два эпизода, ч. 1 ст. 30 - пп. "а", "б" ч. 5 ст. 290 (получение взятки) - два эпизода, пп. "б", "в" ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 159 (мошенничество) - четыре эпизода, пп. "а", "б" ч. 3 ст. 286 - два эпизода, пп. "а", "б", "в" ч. 3 ст. 286 - пять эпизодов, пп. "а", "б" ч. 5 ст. 290 (получение взятки) - пять эпизодов, ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159, п. "а" ч. 3 ст. 286 - два эпизода УК РФ.

Трое сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции N4 УМВД России по Ростову-на-Дону были задержаны сотрудниками собственной безопасности. По результатам служебной проверки они были уволены по отрицательным мотивам.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники четвертого отдела полиции Ростова-на-Дону задерживали граждан и под пытками и угрозами убийства заставляли их подписывать протоколы о хранении наркотиков.