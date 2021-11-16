В Госдуме опровергли возможность испытаний противоспутникового оружия

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Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Заявление Госдепартамента США о том, что Россия провела испытания противоспутникового оружия, последствия которых создали угрозу для МКС, не соответствует действительности, Россия не занимается милитаризацией космоса, заявил зампредседателя думского комитета по обороне Юрий Швыткин.

"Фантазиям Госдепа нет предела. Россия не занимается милитаризацией космоса, - сказал он "Интерфаксу". - Тут наблюдаются двойные стандарты: США, говоря о недопустимости испытания оружия в космосе, сами при этом такие вопросы активно продвигают".

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил на брифинге, что российское испытание противоспутникового оружия привело к образованию большого количества обломков, которые создали угрозу безопасности МКС и находящимся на ней людям. Прайс пообещал, что Вашингтон с партнерами выработают ответные меры на "безответственное действие РФ".

Вслед за Госдепом предполагаемые испытания осудили в Минобороны Великобритании и в НАСA.

Как заявило космическое командование США, в ходе испытаний ракета спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту сбила советский спутник "Космос-1408". По его оценке, в результате образовалось около 1500 обломков, за которыми можно вести мониторинг, и "сотни тысяч" более мелких, отследить которые невозможно. В командовании считают, что созданная проблема сохранится на годы и обломки будут угрожать людям и спутникам.

В понедельник, 15 ноября, "Роскосмос" сообщал, что МКС дважды уклонялась от столкновения с космическим мусором, экипажу приходилось укрываться в кораблях "Союз" и Crew Dragon.

3 июля 2020 года главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин заявил газете "Красная Звезда", что новая система противовоздушной обороны С-500 "Прометей" сможет уничтожать в ближнем космосе низкоорбитальные спутники и гиперзвуковое оружие. 23 августа вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что система С-500 производится серийно. 20 июля на авиасалоне "МАКС" Борисов заявил, что серийные поставки С-500 российским военным начнутся в этом году. В тот же день Минобороны сообщило об успешных стрельбах С-500 и впервые опубликовало кадры испытаний этой системы.