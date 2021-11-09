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Песков переадресовал в штаб при правительстве вопрос о QR-кодах на транспорте

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Администрация президента не обсуждает возможность введения QR-кодов на транспорте и вокзалах, это прерогатива правительственного штаба по борьбе с коронавирусом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В администрации (президента) не ведется никаких обсуждений. Вся эта поливариантность находится исключительно в прерогативе правительственного штаба", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

"Нужно туда обращаться с такими вопросами", - пояснил он.

Ранее стало известно, что власти Татарстана намерены ввести в ноябре систему QR-кодов на транспорте. С граждан старше 18 лет для проезда на транспорте в регионе будут требовать QR-код или справку о медотводе, сообщала журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Власти Австрии ограничили допуск невакцинированных от COVID-19 в рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, кино и театры
Дмитрий Песков Коронавирус

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