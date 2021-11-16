Верховный суд Татарстана удалил прессу с заседания об отмене QR-кодов

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд Татарстана попросил удалиться из зала представителей СМИ, пришедших во вторник на заседание по рассмотрению исков о признании недействующим постановления правительства республики о введении QR-кодов.

Судья заявил, что в зале не соблюдается социальная дистанция и удалил с судебного процесса журналистов. "Мы не рассчитывали, что вы все придете", - сказал он.

С исковыми заявлениями о признании недействующим постановления от 7 октября о введение QR-кодов в суд обратилась инициативная группа казанцев.

Они считают, что это постановление нарушает конституционные права граждан. "Ограничения могут приниматься только федеральным законом. На сегодняшний день данного закона нет. Он только внесён в Госдуму, поэтому это решение кабмина мы считаем незаконным и подлежащим отмене", - сказал один из истцов журналистам перед началом заседания.

С 11 октября в Татарстане посещение кафе, ресторанов, спортзалов и торговых центров возможно только при предъявлении QR-кодов, которые выдаются прошедшим вакцинацию от коронавируса. Позже была введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в том числе людей старше 60 лет.

А с 22 ноября QR-код будет необходим для проезда в городском, пригородном и межмуниципальном транспорте в Татарстане.