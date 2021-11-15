Татарстанцев будут штрафовать на 30 тыс. руб. за проезд в транспорте без QR-кода

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Денежные штрафы придется оплатить в Татарстане тем, кто не соблюдает антикоронавирусные меры в транспорте, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям в понедельник.

"За несоблюдение антиковидных мер нарушителям будут грозить внушительные штрафы - до 30 тыс. рублей для обычного человека, до 50 тыс. - для должностного лица и до 300 тыс. рублей - для юридического лица. Нововведения будут касаться не только наземного транспорта, но и метрополитена", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что новые антикоронавирусные ограничения начнут действовать в республике с 22 ноября.

Проезд без QR-кода будет запрещен пассажирам старше 18 лет. Ограничения будут касаться автобусов, перевозящих пассажиров по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. Такси это касаться не будет.

Проверять QR-код будет кондуктор во время продажи билета, а не на улице, как предполагалось ранее. Тех пассажиров, у кого нет сертификата, будут высаживать. Троллейбусы без кондукторов, вероятнее всего, с 22 ноября перестанут выходить на линию.

С 22 ноября у татарстанцев старше 60 лет, у которых нет QR-кода, заблокируют транспортные карты. Соответственно у тех, у кого есть сертификаты о вакцинации и противопоказания к прививке, работа транспортных карт приостанавливаться не будет. Минздравом республики разрабатывается QR-код о наличии медотвода.

Действие транспортной карты будет продлено после снятия всех ограничений.