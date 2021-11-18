РСТ заметил спад спроса россиян на туры по стране из-за QR-кодов

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - После сообщений о планах ввести с 1 февраля доступ на междугородние рейсы по QR-кодам резко упал спрос на туры по России, глубина их продаж сократилась до двух недель, сообщил руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, гендиректор туроператора "Алеан" Илья Уманский.

Он выразил надежду, что туристы продолжат путешествовать на автомобилях. "Но, в любом случае, автомобильный транспорт в части турпотока занимает не более 30%, поэтому полной альтернативой он не станет", - констатировал он.

По его словам, сильнее всего туристы беспокоятся по поводу возврата средств в случае введения новых ограничений.

"Напомню, что авиакомпаниям разрешено реализовывать авиабилеты по невозвратным тарифам. Гостиницы активно копируют эту модель, хотя это напрямую противоречит законодательству. Многие отели пытаются, особенно в новогодние даты, в период пиковой загрузки, транслировать невозвратные тарифы для туристов. Конечно, многих это беспокоит", - отметил эксперт.

По словам Уманского, глубина продаж туров на межсезонье и зиму в настоящее время скатилась к рекордно низкому показателю. "Если говорить о зиме в целом, то базово мы имеет достаточно высокий спрос. Однако ключевым фактором, влияющим на внутренний туризм и на турпотоки, сейчас являются ограничительные меры. Это не наши старания, это не успехи в продвижении турпродукта, а именно ограничительные меры. И, к сожалению, ввиду их непрогнозируемости мы вынуждены констатировать низкую активность среди наших туристов, поэтому средняя глубина продаж скатилась к предельно низкому за все годы показателю - сейчас она не превышает двух недель", - сказал он.

12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты, регламентирующие использование QR-кодов о вакцинации для допуска людей в общественные места, а также на международные и междугородние рейсы на поездах и в самолетах. В пояснительной записке чиновники написали, что введение законов позволит снизить скорость распространения коронавируса и уменьшит пассажиропоток на воздушном и железнодорожном транспорте. Дума направила оба проекта на согласования в регионы на месяц.