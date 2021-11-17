Суд отправил в колонию-поселение рецидивистку за ложные угрозы взрыва

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Суд отправил на три месяца в колонию-поселение 55-летнюю жительницу Мурманска за неоднократные звонки о минировании, сообщила областная прокуратура. С нее также взыскали 36 тысяч рублей по иску экстренных служб, сотрудникам которых пришлось проводить проверки.

Суд установил, что утром 8 октября 2020 года подсудимая была пьяна. Она из дома позвонила по единому номеру экстренных служб "112" и сообщила, что взорвет жилой дом. Дом проверили, бомб там не нашли. Еще один такой же звонок она совершила 23 июня 2021 года. Суд учел, что она уже была судима за такие же ложные сообщения.

Она была признана виновной в заведомо ложных сообщениях о взрыве из хулиганства (ч. 1 ст. 207 УК). Суд назначил ей срок в колонии-поселения и ограничение свободы еще на год и восемь месяцев.