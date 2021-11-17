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Врио вице-губернатора Владимирской области арестован по делу о взятке

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Владимира в среду арестовал до 14 января временно исполняющего обязанности вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского, подозреваемого в получении крупной взятки, говорится в сообщении суда.

По предварительным данным, с августа по ноябрь 2021 года Вишневский получил от представителя ООО "Градиал" незаконное денежное вознаграждение в 600 тыс. рублей за помощь в приемке работ по ремонту гимназии №1 в Коврове. Также Вишневский должен был не допустить для этой компании негативных последствий из-за несвоевременного выполнения этого ремонта.

Накануне следственные органы возбудили в отношении Вишневского дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Согласно сайту администрации Владимирской области, в марте 2021 года экс-губернатор региона Владимир Сипягин подписал указ о назначении Вишневского врио заместителем губернатора. Вишневский несет ответственность за реализацию государственных полномочий в сферах образования, культуры, физкультуры и спорта, а также молодежной политики и гражданских инициатив.

Владимирская область Григорий Вишневский

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