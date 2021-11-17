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МИД РФ заявил, что британский кредит Киеву на флот усилит нестабильность в Европе

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Намерение Великобритании предоставить Украине кредит для развития и укрепления ВМС будет способствовать росту нестабильности в Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы расцениваем данный факт как очередное практическое доказательство наращивания британской военной активности в граничащих с Россией государствах, в частности, Украине", - сказала Захарова на брифинге в среду.

По ее словам, такие действия Великобритании являются "фактором нестабильности и дестабилизации ситуации на европейском континенте".

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что такие шаги Лондона "создают реальные риски для региональной безопасности".

"Мы вынуждены учитывать эти обстоятельства и принимать адекватные меры", - добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко по поручению своего правительства подписал украино-британское рамочное соглашение, предусматривающее выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Соединенного Королевства двух тральщиков и создание на Украине двух военно-морских баз.

Подписанное соглашение детализирует финансовую сторону договоренностей – речь идет о кредите на сумму в 1,7 млрд фунтов стерлингов, предоставленного Украине Великобританией на 10 лет.

Великобритания Украина МИД РФ

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