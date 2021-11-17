Третьим в РФ карбоновым полигоном стал древний торфяник под Калининградом

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Калининградская область присоединилась к глобальному мониторингу углеродного баланса, запустив исследования на карбоновом полигоне "Росянка" на торфянике Виттгирренский в Славском районе.

Третий в России карбоновый полигон открыт в рамках национального плана мероприятий адаптации к изменению климата. Ученые калининградских ВУЗов и научных институтов будут проводить там исследования парниковых газов, вести разработку методики контроля углеродного баланса.

"Рассчитываю, что уже в самое ближайшее время карбоновый полигон в Калининградской области станет точкой притяжения исследователей и, как это задумывалось, будет выполнять важнейшие образовательные функции", - заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков, который присоединился к церемонии открытия полигона дистанционно из Москвы.

Калининградский губернатор Антон Алиханов отметил, что открытие полигона имеет большое значение для региона. "Мы очень рады, что представители БФУ (Балтийского федерального университета - ИФ) вместе с Атлантическим отделением Института океанологии будут готовить практические технологии и расчеты снижения карбонового следа в области", - сказал он.

На открытии полигона отмечалось, что первые тестовые исследования на "Росянке" ученые и студенты БФУ начали проводить с августа этого года. Болота являются естественными "хранилищами" углерода, что открывает широкие возможности для исследований. На Виттгирренском торфянике планируется изучать не только климатически активные парниковые газы, но и тестировать технологию вторичного заболачивания осушенной территории.

При этом целостный проект карбонового полигона в Калининградской области объединяет две площадки. Сухопутная расположена на территории торфяника Виттгирренского. Морская часть проекта локализована в районе Гданьской впадины в Балтийском море.

Оператором карбонового полигона выступает БФУ им. И. Канта, участником - Атлантическое отделение Института океанологии имени Ширшова РАН.

Основная часть финансирования карбонового полигона осуществляется из федерального бюджета. В этом году Минобрнауки оплатило закупку оборудования и проведение исследовательских работ. Регион поможет проекту через профильные программы поддержки высокотехнологичных и научных проектов. Свой финансовый вклад также вносит университет, привлекаются средства международных грантов.