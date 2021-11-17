Недельная инфляция в РФ снова ускорилась до 0,2%

Годовая инфляция стабилизировалась на уровне 8,1%

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 9 по 15 ноября ускорилась до 0,18% после резкого замедления до 0,09% со 2 по 8 ноября (возможно, вызванного нерабочими днями), приводятся цифры в сообщении Росстата.

С начала месяца инфляция к 15 ноября составила 0,30%, с начала года - 6,81%, свидетельствуют данные Росстата. Среднесуточная инфляция за 15 дней ноября составила 0,020% (за аналогичный период ноября 2020 года - 0,022%).

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 15 ноября немного ускорилась - до 8,1% с 8,07% на 8 ноября и после 8,14% на 1 ноября и 8,13% на конец октября.

При сохранении темпов инфляции на уровне первых 15 дней рост цен в ноябре может составить порядка 0,6%, а годовая инфляция на конец ноября снизится до 8% (в ноябре 2020 года инфляция составила 0,71%).

При этом цены на плодоовощную продукцию за неделю со 9 по 15 ноября снизились на 0,3%, впервые с начала сентября (последний раз они снижались с 7 по 13 сентября).

Цены на бензин увеличились за неделю на 0,3%, дизельное топливо - на 1,0%.

Банк России 22 октября принял решение повысить ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов - с 6,75% до 7,5%. Это шестое повышение ставки подряд. Решение ЦБ можно считать неожиданным для рынка.

В сентябре, повысив ставку на 25 пунктов, ЦБ максимально ужесточил свой сигнал на будущее, переведя упоминание о повышении ставки во множественное число. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорилось в заявлении от 10 сентября. Этот крайне жесткий сигнал, несмотря на "ястребиное" решение регулятора, в новом заявлении сохранен полностью неизменным.

Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов в среду заявил, что совет директоров Банка России на декабрьском заседании будет рассматривать "достаточно широкий набор вариантов" изменения ключевой ставки"

"Я думаю, что и "на столе" декабрьского совета директоров будет достаточно широкий набор вариантов изменения ключевой ставки", - заявил Тремасов на Международном форуме "Московской биржи".

ЦБ настроен решительно, нацелен вернуть инфляцию к таргету к концу 2022 года, подчеркнул глава департамента.

"Наша позиция достаточно простая, прозрачная. Мы в общем и по итогам октябрьского заседания совета директоров, мне кажется, достаточно четко скоммуницировали, что будем рассматривать возможность повышения ставки на дальнейших заседаниях", - отметил Тремасов.

ЦБ 22 октября резко повысил свой прогноз по инфляции на 2021 год с 5,7-6,2% до 7,4-7,9%, сохранив ожидания на 2022 год в интервале 4,0-4,5%.

Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2021 год равен 7,4%, на 2022 год - 4,0%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по инфляции на 2021 год равняется 7,8%, резко увеличившись с 6,6% по опросу в начале октября.

В 2022 году аналитики ожидают инфляцию на уровне 4,7% (рост с 4,3% по опросу месяц назад), что уже не превышает интервальный прогноз ЦБ.