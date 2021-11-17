СКР занялся ситуацией россиянина, который 20 лет провел в рабстве в Казахстане

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российские следователи начали доследственную проверку после публикации в СМИ о жителе Ярославской области Алексее Котове, которого освободили из 20-летнего рабства в Казахстане, сообщает ярославское СУ СКР.

"Следствием самым тщательным образом будут проверены все факты, изложенные в опубликованном материале, и будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) ответственных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Шетском районе Карагандинской области Казахстана из трудового рабства освобожден 44-летний гражданин РФ Алексей Котов. По словам россиянина, его на протяжении 20 лет незаконно эксплуатировал и принуждал к труду 44-летний местный житель. Информация о том, что Котов находится в рабстве, была получена правоохранительными органами в ходе мониторинга соцсетей.

Власти Ярославской области обещали оказать Котову всю необходимую помощь - оформить документы, отправить в санаторий и трудоустроить.