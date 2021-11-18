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В Ростове-на-Дону задержали мужчину, бросившего 10-месячную дочь головой о стену

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о покушении на младенца возбуждено в отношении 24-летнего жителя Ростова-на-Дону, он задержан. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По версии следствия, подозреваемый, находясь дома в пьяном состоянии, из-за конфликта со своей 18-летней сожительницей выхватил из ее рук их совместную 10-месячную дочь и с силой бросил головой о бетонную стену", - говорится в сообщении.

Отмечается, что девочка была доставлена в областную детскую клиническую больницу.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, пунктам "в, д" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

В настоящее время решается о вопрос об аресте подозреваемого.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры уточнили, что вред здоровью ребенка квалифицирован как тяжкий. Ведомством взят на контроль ход расследования уголовного дела.

Ростов-на-Дону

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