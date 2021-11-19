Матвиенко призвала включить лекарства от COVID в перечень жизненно важных препаратов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает подумать о включении в перечень жизненно важных лекарств (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, ЖНВПЛ) препаратов против коронавируса на фоне падения доходов граждан.

"Предложение Максима Алексеевича (Шасколького, главы ФАС - ИФ) расширить перечень жизненно важных лекарств правильное, потому что по жизненно важным лекарствам есть жесткая политика по сдерживанию цен. Наверное, и антиковидные лекарства туда надо включить", - сказала Матвиенко в пятницу на заседании Совета Федерации в рамках "правительственного часа" с главой ФАС Шаскольским.

По ее словам, Россия - страна с рыночной экономикой, и власти должны действовать аккуратно и цивилизованно. При этом, отметила Матвиенко, и правительство, и Федеральное Собрание ответственны за то, чтобы цены на социально значимые продукты питания, жизненно важные лекарства были под госконтролем, и были созданы условия для их стабилизации.

"Доходы населения падают, мы это хорошо знаем - пандемия нанесла большой урон. И здесь нужна согласованная политика и действенные меры", - сказала председатель Совета Федерации.

"Много еще возможностей всё-таки регулировать цены в цивилизованном понимании этого слова, сдерживать их и не допустить снижения дальнейшего уровня жизни наших граждан", - сказала Матвиенко.

Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) - перечень, утверждаемый правительством в целях государственного регулирования цен на лекарства. Задачей государственного регулирования цен является повышение доступности лекарственных средств для населения и лечебно-профилактических учреждений.