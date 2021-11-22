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Новосельская уволена с поста министра культуры Крыма из-за обвинений во взятке

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об увольнении с должности министр культуры республики Арины (Веры) Новосельской, которую обвиняют в получении крупной взятки.

"Подписал указ об освобождении от должности министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской в связи с утратой доверия", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в понедельник.

Как сообщалось, Новосельская стала фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным СКР, в 2018 году она получила 25 млн рублей от ООО "Меандр" за покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства (театра кукол). Суд в Москве арестовал ее на два месяца.

Новое пятиэтажное здание театра кукол строится в центре Симферополя с 2018 года на месте старого одноэтажного. Работы начинала петербургская компания "Меандр", закончить их планировалось к 2020 году. Однако контракт пришлось расторгнуть из-за срыва сроков. Больше полутора лет недострой простаивает, власти планируют найти нового подрядчика до конца года.

Новосельская возглавляла министерство культуры Крыма с февраля 2014 года. До этого работала директором Крымского академического театра кукол.

Крым Арина Новосельская

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